POL-IZ: 250528.1 Itzehoe: Fünf Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Glückstadt (ots) - Am vergangenen Samstag hat ein 26-jähriger Mann in der Landesunterkunft für Geflüchtete in Glückstadt mehrere Bewohner mit einem Messer bedroht und Reizgas freigesetzt. Polizeibeamte nahmen ihn fest. Ein Amtsarzt ordnete seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Um 14:30 ...

