Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorfahrt nicht beachtet - Motorradfahrer schwer verletzt

Stuttgart -Vaihingen (ots)

Ein 60 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Mittwoch (08.10.2025) bei einem Verkehrsunfall in der Büsnauer Straße schwere Verletzungen zugezogen. Ein 64 Jahre alter Mann fuhr gegen 15.10 Uhr in der Kaindlstraße Richtung der Straße Ob dem Steinbach. An der Kreuzung zur Büsnauer Straße missachtete er den ersten Ermittlungen zufolge die Vorfahrt des 60-Jährigen, der mit seiner Honda in der Büsnauer Straße Richtung der Straße Im Lauchhau unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß prallte das Motorrad gegen einen Opel Combo, der von der Straße Ob dem Steinbach nach links in die Büsnauer Straße abbiegen wollte. Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten Motorradfahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

