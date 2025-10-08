Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Passanten angepöbelt und Widerstand geleistet - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (07.10.2025) einen 39 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Passanten angepöbelt und Widerstand geleistet zu haben. Der Tatverdächtige fiel zivil gekleideten Polizeibeamten auf, als er gegen 15.30 Uhr in der Klett-Passage im Bereich der Stadtbahnhaltestelle offensichtlich alkoholisiert herumschrie und Passanten anpöbelte. Die Beamten folgten ihm in die Stadtbahn der Linie U15, um ihn zu kontrollieren. An der Stadtbahnhaltestelle Pragfriedhof forderten sie ihn auf, ihm aus der Bahn zu folgen. Bei seiner Kontrolle soll er erheblichen Widerstand geleistet haben, weshalb ihn die Beamten festnahmen. Der 39 Jahre alte wohnsitzlose Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Mittwochs (08.10.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

