Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zeugen gesucht nach Auseinandersetzung im Festzelt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Nach einer Auseinandersetzung in einem Festzelt auf dem Cannstatter Wasen, bei der mehrere Ordnungskräfte und Polizeibeamte verletzt wurden, (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 07.10.2025 unter https://t1p.de/rxpbj ) hat die Polizei ein Hinweisportal eingerichtet, das unter der Internetadresse https://bw.hinweisportal.de/ zu erreichen ist. Hier können Zeugen Hinweise zum Tathergang geben sowie Fotos und Videos zu diesem Fall übersenden. Darüber hinaus werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

