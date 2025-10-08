Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zeugen gesucht nach Auseinandersetzung im Festzelt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Nach einer Auseinandersetzung in einem Festzelt auf dem Cannstatter Wasen, bei der mehrere Ordnungskräfte und Polizeibeamte verletzt wurden, (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 07.10.2025 unter https://t1p.de/rxpbj ) hat die Polizei ein Hinweisportal eingerichtet, das unter der Internetadresse https://bw.hinweisportal.de/ zu erreichen ist. Hier können Zeugen Hinweise zum Tathergang geben sowie Fotos und Videos zu diesem Fall übersenden. Darüber hinaus werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

