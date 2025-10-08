POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht
Stuttgart-West (ots)
Unbekannte sind am Dienstag (07.10.2025) in eine Wohnung an der der Rötestraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 07.45 Uhr und 19.50 Uhr die Tür mit einem unbekannten Gegenstand auf und verschafften sich so Zutritt zum Wohnhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchteten die Täter ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
