Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Unerlaubt mit verschreibungspflichtigen Medikamenten gehandelt - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart- Mitte / Bietigheim-Bissingen (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (06.10.2025) einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, unerlaubt und gewerbsmäßig Medikamente verkauft zu haben. Beamte der Bundespolizei kontrollierten den Mann gegen 15.25 Uhr am Arnulf-Klett-Platz und fanden bei ihm rund 25.000 Euro Bargeld und mehrere Tablettenblister. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung in Bietigheim-Bissingen fanden die Beamten weitere verschreibungspflichtige Medikamente, mehrere hundert Euro Bargeld und einen Elektroschocker. Der 24-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Dienstages (07.10.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell