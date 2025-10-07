PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mercedes auf dem Dach gelandet

Stuttgart-Nord (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Siemensstraße am Dienstagmorgen (07.10.2025) ist ein Mercedes auf dem Dach gelandet. Die 35-jährige Mercedes-Fahrerin war gegen 06.30 Uhr in der Siemensstraße Richtung Pragsattel unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte sie eine Spur nach rechts wechseln, wo eine 44 Jahre alte Frau mit ihrem Peugeot in dieselbe Richtung fuhr. Durch den Zusammenstoß überschlug es den Mercedes und er blieb auf dem Dach liegen. Die 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

