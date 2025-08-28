Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen nach Unfallflucht

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Bereits am 21. August kam es auf der Benrather Straße, direkt bei Action in St. Tönis zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 76-Jähriger aus St. Tönis hatte seinen Wagen dort geparkt. Als er zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an seinem Auto fest. Eine Zeugin berichtete der Polizei, dass sich zum Zeitpunkt des Unfalls eine weitere Frau am Unfallort aufhielt, die Fotos machte. Diese Zeugin konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet ihn sowie weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /jk (823)

