PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen nach Unfallflucht

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Bereits am 21. August kam es auf der Benrather Straße, direkt bei Action in St. Tönis zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 76-Jähriger aus St. Tönis hatte seinen Wagen dort geparkt. Als er zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an seinem Auto fest. Eine Zeugin berichtete der Polizei, dass sich zum Zeitpunkt des Unfalls eine weitere Frau am Unfallort aufhielt, die Fotos machte. Diese Zeugin konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet ihn sowie weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /jk (823)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 15:17

    POL-VIE: Unfall zwischen Radfahrern - Kind wird schwer verletzt

    Willich (ots) - Am Donnerstagmorgen, kurz vor acht Uhr, kam es auf der Venloer Straße in Willich zu einem Verkehrsunfall. Ein 11-jähriger Radfahrer aus Viersen und ein 44-jähriger Rennradfahrer, ebenfalls aus Viersen, befuhren beide den Radweg in entgegengesetzter Richtung. In einer uneinsichtigen Kurve stießen sie zusammen. Der Junge wurde dabei schwer, der Mann ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 15:17

    POL-VIE: Versuchter Einbruch - Dieb wird von Überwachungskamera verjagt

    Viersen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag versuchte ein unbekannter Mann gegen 1:55 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Weiherstraße einzubrechen. Eine Kamera, die am Eingangsbereich angebracht ist, zeichnete auf, wie der Mann versuchte, mehrere Rollläden hochzuschieben. Die Eigentümerin sprach den Unbekannten daraufhin über die Sprachfunktion der Kamera an, ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 15:57

    POL-VIE: Wir suchen Zeuginnen und Zeugen nach Unfall

    Viersen (ots) - Bereits am 21. August kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Unfall auf der Hauptstraße in Viersen. Dabei stießen eine 86-jährige Fußgängerin und ein 34-jähriger Fahrradfahrer zusammen. Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162 / 377-0 zu melden. /jk (820) Rückfragen bitte an: Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren