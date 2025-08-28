Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall zwischen Radfahrern - Kind wird schwer verletzt

Willich (ots)

Am Donnerstagmorgen, kurz vor acht Uhr, kam es auf der Venloer Straße in Willich zu einem Verkehrsunfall. Ein 11-jähriger Radfahrer aus Viersen und ein 44-jähriger Rennradfahrer, ebenfalls aus Viersen, befuhren beide den Radweg in entgegengesetzter Richtung. In einer uneinsichtigen Kurve stießen sie zusammen. Der Junge wurde dabei schwer, der Mann leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. /jk (822)

