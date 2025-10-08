Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nacht der Bewerber bei der Polizei Stuttgart

Stuttgart (ots)

Mit der "Nacht der Bewerber" öffnet das Polizeipräsidium Stuttgart am Freitag, 17. Oktober 2025, seine Türen für alle, die sich für den Polizeiberuf interessieren. Zwischen 17.00 und 21.00 Uhr haben Jugendliche, junge Erwachsene und auch Angehörige die Gelegenheit, sich umfassend über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei der Polizei Baden-Württemberg zu informieren. Die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Stuttgart gibt an diesem Abend einen Überblick über die Einstellungsvoraussetzungen, die Ausbildung sowie das Bachelorstudium und steht für persönliche Gespräche zur Verfügung. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm bietet Einblicke in verschiedene Arbeitsbereiche der Polizei - unter anderem in die Tätigkeiten der Kriminalpolizei, der Polizeihundeführerstaffel sowie des Verkehrs- und Streifendienstes. Besucherinnen und Besucher können außerdem Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung aus nächster Nähe erleben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kostenlose Parkmöglichkeiten stehen direkt am Polizeipräsidium in der Hahnemannstraße 1 zur Verfügung.

