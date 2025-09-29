PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Polizeibericht zum Andechser Bierfest

Haßloch (ots)

Von Donnerstag bis Sonntag (25.-29. Sept.) veranstaltete die Gemeinde rund ums Rathaus das alljährliche Andechser Bierfest. Bei gutem Wetter und zahlreichen Besuchern spricht die Polizei Haßloch von einem sehr ruhigen Fest. Wegen drei Körperverletzungen und zwei Sachbeschädigungen mussten die Beamten eingreifen. Ein Besucher trug ein Messer bei sich und erhielt einen Platzverweis. Das Messer wurde sichergestellt. Die Polizei Haßloch ist sehr zufrieden mit dem Verlauf und der guten Organisation.

