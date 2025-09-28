Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt zur Arbeitsstelle endet mit Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 28.09.2025 um 11:00 Uhr wurde ein 51-Jähriger aus der VG Edenkoben mit einem Kleinkraftrad in der Gutenbergstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich dieser auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad besitzt und an diesem Fahrzeug ein Versicherungskennzeichen eines anderen Kleinkraftrades angebracht war. Daher war das Fahrzeug auch nicht versichert. Ferner konnten Auffälligkeiten bei dem Mann festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Hierzu räumte dieser auch den Konsum von Amfetamin letzte Woche ein. Da der Fahrer keinen Vortest durchführen konnte, wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Abschließend wurde das Kleinkraftrad und das Versicherungskennzeichen sichergestellt. Nun erwarten den 51-Jährigen mehrere Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Zudem wird die Führerscheinstelle informiert.

