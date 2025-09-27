Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit einem Mix aus Drogen im Blut unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 27.09.2025 um 09:30 Uhr ein 26-Jähriger aus Elmstein unterwegs, als er mit seinem E-Bike in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei wurde bekannt, dass für das E-Bike, welches auch ohne Muskelkraft betrieben werden kann, kein Versicherungsschutz bestand. Ferner wies dies eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 32 km/h auf, weshalb der Fahrer eine Fahrerlaubnis hierfür benötigte. Dieser ist jedoch nicht Besitz eines Führerscheines und stand zudem unter dem Einfluss von Opiaten und Cannabis. Ferner gab der junge Mann an, dass er zahlreiche Medikamente, unter anderem Ketamin einnehmen würde. Aufgrund dieser Tatsachen wurde das E-Bike sichergestellt und dem Elmsteiner in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Nun kommen auf diesen mehrere Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

