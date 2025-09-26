Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach renitentem Verhalten in der Zelle übernachtet...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat ein 42-Jähriger aus Frankeneck, welcher am 25.09.2025 um 22:45 Uhr im Bereich des Klemmhofs in 67433 Neustadt/W. Personen bedroht und eine weitere Person mit Schlägen und Tritten verletzt hatte. Im weiteren Verlauf konnte der Aggressor durch eine Streife im Bereich Kohplatzes angetroffen werden. Da der Frankenecker sich auch gegenüber den Beamten aggressiv verhielt und diese bedrohte, wurde dieser letztlich festgenommen und dem Gewahrsam der hiesigen Dienststelle zugeführt. Zuvor wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da eine Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung nicht ausgeschlossen werden konnte. Nun kommt auf diesen mehreren Strafverfahren zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell