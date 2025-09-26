PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 25.09.2025 gegen 07:50 Uhr befuhr eine 67-jährige Seat-Fahrerin die Wiesenstraße in Fahrtrichtung Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W.. An dem dortigen Fußgängerüberweg kreuzte ein bislang unbekannter minderjähriger, männlicher Radfahrer die Fahrbahn von der Wallgasse kommend in Fahrtrichtung Parkplatz Festwiese. Durch die Fahrerweise kam es zur leichten Kollision zwischen dem PKW und dem Fahrrad, wurde der junge Radfahrer stürzte, sich jedoch laut der Fahrerin des Seats nicht verletzte. Hiernach setzt der Fahrradfahrer seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: - Männlich - Circa 10 Jahre alt

Die Polizei Neustadt/W. bittet nun den flüchtigen Radler sich bei dieser zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

