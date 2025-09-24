Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Berg) - Hauswand beschmiert

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum vom 22.09.2025, 20:00 Uhr bis 23.09.2025, 06:00Uhr wurde in der Hauptstraße in Weisenheim am Berg eine Hauswand mit roter Farbe besprüht. Bislang unbekannte Täter besprühten vermutlich mit Farbsprühdosen die Hauswand mit dem sogenannten "Anarchie"-Zeichen und "Free Gaza". Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine ehemalige Synagoge. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

