Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einbruch in Leergutlager

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum vom 20.09.2025, 20:00 Uhr, bis 22.09.2025, 08:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Leergutlager eines Einkaufsmarktes in der Bruchstraße in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Gittertür auf um in das Lager zu kommen. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

