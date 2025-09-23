Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einbruch in Leergutlager
BAD DÜRKHEIM (ots)
Im Zeitraum vom 20.09.2025, 20:00 Uhr, bis 22.09.2025, 08:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Leergutlager eines Einkaufsmarktes in der Bruchstraße in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Gittertür auf um in das Lager zu kommen. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell