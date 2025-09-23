PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Resümee des 609. Dürkheimer Wurstmarkt 2025 - Bilanz ihrer Polizei

POL-PDNW: Resümee des 609. Dürkheimer Wurstmarkt 2025 - Bilanz ihrer Polizei
  • Bild-Infos
  • Download

Bad Dürkheim (ots)

Der 609. Dürkheimer Wurstmarkt ist beendet! Vom 12.09.2025 - 22.09.2025 war die Polizeidirektion Neustadt mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie der U.S. Militärpolizei an allen Veranstaltungstagen dauerhaft auf dem Veranstaltungsgelände präsent. Insgesamt waren rund 600 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte eingesetzt. Die Gewährleistung der Sicherheit auf dem Festgelände stand dabei in unserem besonderen Fokus. Durch die enge und koordinierte Zusammenarbeit mit der Ordnungsbehörde, der Feuerwehr, dem Rettungsdienst sowie dem Veranstalter konnte ein reibungsloser Ablauf der Großveranstaltung und ein hohes Maß an Sicherheit für alle Besucher sichergestellt werden.

Bei wechselhaftem Wetter wurden uns bis heute 75 Straftaten bekannt, davon ein Raub, 24 Körperverletzungsdelikte, 21 Diebstähle davon acht Taschendiebstähle. Damit lag die Gesamtzahl der entdeckten Straftaten erneut unter dem Niveau des Vorjahrs. Bereits 2024 war eine deutliche Reduzierung zu verzeichnen. Unsere Streifen auf dem Festgelände wurden durchweg positiv wahrgenommen. Diese deutlich sichtbare Präsenz der Polizei führte zu Deeskalation bei sich anbahnenden Streitigkeiten. Sehr positiv wurde auch die Anwesenheit amerikanischer Sicherheitskräfte wahrgenommen.

Die Polizeidirektion Neustadt zieht insgesamt für den Wurstmarkt 2024 eine positive Bilanz und dankt allen beteiligten Behörden und Organisationen für die professionelle Kooperation.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Sandra Giertzsch
Telefon: 06321-854-4016
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 04:21

    POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht und Alkoholeinwirkung

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Neustadt, 23.09.2025 - Am Sonntag, 22.09.2025, zwischen 19:00 und 23:00 Uhr, kam es in der Straße "An der Althard" zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. An beiden ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 04:16

    POL-PDNW: Personenkontrolle deckt Haftbefehl auf

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 22.09.2025 um 02:40 Uhr wurde ein 28-Jähriger aus Landau/ Pfalz in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei wurde bekannt, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Der Mann konnten letztlich die offene Geldstrafe im vierstelligen Bereich bezahlen und somit die Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt abwenden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 04:15

    POL-PDNW: Berauscht bei der Arbeit

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 21.09.2025 um 23:15 Uhr wurde ein 34-Jähriger aus Lambrecht, welcher zu diesem Zeitpunkt mit einem Transporter seiner Arbeit nachging, in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren