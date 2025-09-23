Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Resümee des 609. Dürkheimer Wurstmarkt 2025 - Bilanz ihrer Polizei

Bad Dürkheim (ots)

Der 609. Dürkheimer Wurstmarkt ist beendet! Vom 12.09.2025 - 22.09.2025 war die Polizeidirektion Neustadt mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie der U.S. Militärpolizei an allen Veranstaltungstagen dauerhaft auf dem Veranstaltungsgelände präsent. Insgesamt waren rund 600 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte eingesetzt. Die Gewährleistung der Sicherheit auf dem Festgelände stand dabei in unserem besonderen Fokus. Durch die enge und koordinierte Zusammenarbeit mit der Ordnungsbehörde, der Feuerwehr, dem Rettungsdienst sowie dem Veranstalter konnte ein reibungsloser Ablauf der Großveranstaltung und ein hohes Maß an Sicherheit für alle Besucher sichergestellt werden.

Bei wechselhaftem Wetter wurden uns bis heute 75 Straftaten bekannt, davon ein Raub, 24 Körperverletzungsdelikte, 21 Diebstähle davon acht Taschendiebstähle. Damit lag die Gesamtzahl der entdeckten Straftaten erneut unter dem Niveau des Vorjahrs. Bereits 2024 war eine deutliche Reduzierung zu verzeichnen. Unsere Streifen auf dem Festgelände wurden durchweg positiv wahrgenommen. Diese deutlich sichtbare Präsenz der Polizei führte zu Deeskalation bei sich anbahnenden Streitigkeiten. Sehr positiv wurde auch die Anwesenheit amerikanischer Sicherheitskräfte wahrgenommen.

Die Polizeidirektion Neustadt zieht insgesamt für den Wurstmarkt 2024 eine positive Bilanz und dankt allen beteiligten Behörden und Organisationen für die professionelle Kooperation.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell