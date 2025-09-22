Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht bei der Arbeit

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 21.09.2025 um 23:15 Uhr wurde ein 34-Jähriger aus Lambrecht, welcher zu diesem Zeitpunkt mit einem Transporter seiner Arbeit nachging, in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb der Lambrechter eine Blutprobe in der hiesigen Dienststelle abgeben musste. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten übergeben. Nun kommt auf den 34-Jährigen ein Ordnunsgwidrigkeitenverfahren zu. Ferner wird die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

