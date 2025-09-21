PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 609. Dürkheimer Wurstmarkt - Fazit zweites Festwochenende Stand Sonntag, 14:00 Uhr

Bad Dürkheim (ots)

Von Freitag, 19. September 2025, bis Sonntag, 21. September 2025 fand das zweite Wochenende des diesjährigen 609. Dürkheimer Wurstmarkts statt.

Aufgrund des guten Wetters war der Besucherandrang am Freitag und Samstag sehr groß. Trotzdem verlief das Volksfest aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse, auch wenn die Anzahl der Straftaten insgesamt, im Vergleich zum Vergleichszeitraum des Vormarktes, etwas zunahm.

Polizeibilanz zweites Festwochenende: 29 Straftaten insgesamt, darunter zehn Diebstahlsdelikte, neun Körperverletzungen, ein Raub, sowie eine Bedrohung, eine Beleidigung und sieben weitere Delikte.

Eine ausführliche Pressemitteilung mit der Gesamtbilanz zum Ende des Wurstmarkts, folgt bis Mittwoch, 24. September 2025.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Andreas Hellwich
Telefon: 06322-9632760
E-Mail: pastruchheim.lpast@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

