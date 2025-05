Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hundebiss in Kleingartenanlage

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am Samstag, den 27. April 2025, kam es gegen 11:15 Uhr im Kleingartenverein in der Jadeallee zu einem Vorfall mit einem Hund.

Ein 65-jähriger Mann erstattete am 5. Mai Anzeige bei der Polizei und gab an, beim Passieren der Parzelle eines Nachbarn von einem kleineren braun-weißen Mischlingshund in die rechte Wade gebissen worden zu sein. Laut Angaben des Geschädigten führte der Beschuldigte zwei Hunde mit sich - einen angeleinten kleineren Hund sowie einen größeren schwarzen Hund im Freilauf. Der Biss wurde von dem angeleinten Hund verursacht. Der Mann erlitt eine schmerzhafte Bissverletzung und gab zudem an, dass dabei seine Hose und Socke beschädigt wurden.

