POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht und Alkoholeinwirkung

Neustadt, 23.09.2025 - Am Sonntag, 22.09.2025, zwischen 19:00 und 23:00 Uhr, kam es in der Straße "An der Althard" zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Aufgrund an der Unfallstelle zurückgebliebener Fahrzeugteile konnte der Fahrzeugtyp, Audi A7, ermittelt und im Rahmen der Fahndung wenig später im Mandelring geparkt festgestellt werden. Das Fahrzeug wies korrespondierende sowie weitere frische Unfallschäden auf.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde der mutmaßliche Fahrer, ein amerikanischer Staatsangehöriger, im nahegelegenen Hotel Tenner angetroffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,41 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen; zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, insbesondere zu weiteren durch den Fahrzeugführer entstandenen Schäden, sich unter der Telefonnummer 06321 / 854-0 bei der Polizeiinspektion Neustadt zu melden.

