POL-PDNW: Personenkontrolle deckt Haftbefehl auf

Grünstadt (ots) - Am Samstag, den 20.09.2025 kam es um 16:25 Uhr in Grünstadt in der Hochgewanne zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 43-jähriger Rennradfahrer fuhr auf der Hochgewanne in Fahrtrichtung Sausenheimer Straße. Aus einer Seitenstraße in der Hochgewanne fuhr ein 7-jähriges Kind mit seinem Mountainbike und missachtete die Vorfahrtsregel rechts vor links, sodass es zum Zusammenstoß ...

mehr