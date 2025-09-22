PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Personenkontrolle deckt Haftbefehl auf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 22.09.2025 um 02:40 Uhr wurde ein 28-Jähriger aus Landau/ Pfalz in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei wurde bekannt, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Der Mann konnten letztlich die offene Geldstrafe im vierstelligen Bereich bezahlen und somit die Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt abwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

  • 22.09.2025 – 04:15

    POL-PDNW: Berauscht bei der Arbeit

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 21.09.2025 um 23:15 Uhr wurde ein 34-Jähriger aus Lambrecht, welcher zu diesem Zeitpunkt mit einem Transporter seiner Arbeit nachging, in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 07:46

    POL-PDNW: 7-jähriges Kind verursacht einen Verkehrsunfall

    Grünstadt (ots) - Am Samstag, den 20.09.2025 kam es um 16:25 Uhr in Grünstadt in der Hochgewanne zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 43-jähriger Rennradfahrer fuhr auf der Hochgewanne in Fahrtrichtung Sausenheimer Straße. Aus einer Seitenstraße in der Hochgewanne fuhr ein 7-jähriges Kind mit seinem Mountainbike und missachtete die Vorfahrtsregel rechts vor links, sodass es zum Zusammenstoß ...

    mehr
