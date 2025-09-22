Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Personenkontrolle deckt Haftbefehl auf
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am 22.09.2025 um 02:40 Uhr wurde ein 28-Jähriger aus Landau/ Pfalz in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei wurde bekannt, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Der Mann konnten letztlich die offene Geldstrafe im vierstelligen Bereich bezahlen und somit die Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt abwenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
F. Roth, POK
Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell