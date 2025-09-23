PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 22.09.2025 gegen 08:00 Uhr wurde ein 47-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Bruchstraße in Bad Dürkheim verletzt. Ein 67-Jähriger befuhr mit seinem Hyundai die Bruchstraße aus Richtung MC Donalds kommend in Richtung Kreisverkehr. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er den bereits im Kreisverkehr befindlichen und vorfahrtsberechtigen 47-Jährigen mit seinem E-Scooter. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 1500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren