POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 22.09.2025 gegen 08:00 Uhr wurde ein 47-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Bruchstraße in Bad Dürkheim verletzt. Ein 67-Jähriger befuhr mit seinem Hyundai die Bruchstraße aus Richtung MC Donalds kommend in Richtung Kreisverkehr. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er den bereits im Kreisverkehr befindlichen und vorfahrtsberechtigen 47-Jährigen mit seinem E-Scooter. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 1500 Euro.

