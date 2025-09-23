Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Schaufenster eingeworfen
BAD DÜRKHEIM (ots)
Im Zeitraum vom 20.09.2025 bis 22.09.2025 wurde ein Schaufenster in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim beschädigt. Bislang unbekannte Täter schlugen das Schaufenster mit einem bislang unbekannten Gegenstand ein. Es wurde nichts entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell