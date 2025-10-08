PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau auf Heimweg geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, bei dem ein Unbekannter eine 36-jährige Frau am frühen Dienstagmorgen (07.10.2025) in der Königstraße unsittlich berührt und dann ins Gesicht geschlagen hat. Die 36-Jährige war um zirka 07.00 Uhr auf dem Heimweg nach einem Diskotheksbesuch, als der unbekannte Täter sie zuerst an der Brust berührte und dann unvermittelt ins Gesicht schlug. Die Frau verletzte sich dabei leicht. Der Täter war etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, zwischen 35 und 40 Jahren alt und hatte kurze, schwarze Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

