POL-S: Mini gegen Stadtbahn

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen (08.10.2025) in der Waiblinger Straße hat sich eine 63 Jahre alte Mini-Fahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 08.40 Uhr in Richtung Augsburger Platz unterwegs und hielt auf Höhe Daimlerstraße an einer roten Ampel. Als die Ampel grün schaltete bog die Frau offenbar verbotswidrig nach links in die Daimlerstraße ab und stieß dabei mit der in der gleichen Richtung fahrenden Stadtbahn der Linie U16 zusammen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzte und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro.

