Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (08.10.2025) in eine Wohnung an der Talstraße eingebrochen. Ein Nachbar nahm gegen 16.45 Uhr zwei verdächtige Personen im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses wahr. Anschließend entdeckte er die offensichtlich aufgebrochene Wohnungstür der Nachbarwohnung. Insgesamt erbeuteten die Täter Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Eine der Personen war männlich und zirka 185 Zentimeter groß, er war zirka 25 Jahre alt und hatte schwarze Haare und einen Vollbart. Er hatte ein muskulöses Erscheinungsbild und trug zur Tatzeit eine schwarze Wollmütze sowie schwarze Kleidung. Bei der zweiten Person handelte es sich um eine zirka 170 Zentimeter große Frau. Sie trug einen knielangen Mantel und hatte lange dunkle Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

