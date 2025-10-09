Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorfahrt missachtet - Unfall mit Linienbus

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Eine 37-jährige Frau ist am Mittwoch (08.10.2025) in der Dürrlewangstraße mit einem Linienbus zusammengestoßen. Die 37-Jährige war gegen 14.00 Uhr mit ihrem Corsa Richtung Gietmannstraße unterwegs, als sie rechts in die Osterbronnstraße abbiegen wollte. Dabei missachtet sie ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt des von links kommenden Linienbusses und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß verletzten sich zwei Fahrgäste, ein 85-jähriger Mann schwer und eine 58-jährige Frau leicht. Der Schaden beläuft sich auf zirka 12.500 Euro.

