Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Blaulichttag im Polizeihauptrevier Stralsund am 25. September 2025

Stralsund (ots)

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie Spuren oder Fingerabdrücke gesichert werden, oder gern einmal die Einsatzausrüstung (mit Helm und Schild) anprobieren wollte, ist am Donnerstag, dem 25. September 2025 in der Barther Str. 73, 18437 Stralsund genau richtig.

Die Polizei in Stralsund gewährt der Öffentlichkeit exklusive Einblicke in ihre Arbeit und präsentiert wichtige Einsatzmittel sowie Teile der Ausrüstung.

In der Zeit von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr zeigt die Polizei Stralsund viele ihrer Arbeitsbereiche und lädt zum Ausprobieren und Mitmachen ein.

Besuchende jeden Alters können sich unter anderem freuen auf:

   - Rundgänge im Hauptrevier mit Präsentation der Ausrüstung und 
     Einsatzmittel
   - Fahrradcodierung und Informationen zum Thema Fahrradsicherheit
   - Informationen vom Einstellungsdienst der Fachhochschule Güstrow
   - Vorstellung der Kriminaltechnik
   - Sichern von Fingerabdrücken für Kinder
   - Präsentation eines Schlauchbootes der Wasserschutzpolizei.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:
Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache
oder jedes andere Polizeirevier wenden!

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

