Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Landeplatzsicherung für Rettungshubschrauber und Türöffnung

FW-EN: Landeplatzsicherung für Rettungshubschrauber und Türöffnung
Breckerfeld (ots)

Datum:		10.09.2025/
Uhrzeit:	16:15 Uhr/
Dauer:		ca. 90 Minuten/
Einsatzstelle:	Am Eispalast/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld/ Rettungsdienst (RD)/ 
Rettungshubschrauber (RTH)/ Polizei/


Bericht (hb): Am Mittwochnachmittag wurde ein Rettungshubschrauber 
zur Straße Am Eispalast angefordert, nachdem eine Person eine Treppe 
hinuntergestürzt war.
Zur Absicherung der Einsatzstelle wurde die Freiwillige Feuerwehr der
Hansestadt Breckerfeld alarmiert.
Als geeigneter Landeplatz wurde der Parkplatz am nahegelegenen 
Windmühlencenter abgesperrt. Zusätzlich wurde während der Landung und
des Starts der Verkehr im Bereich der Kreuzung Frankfurter Straße/ 
Windmühlenstraße mit Unterstützung der Polizei kurzzeitig gestoppt. 
Weiterhin unterstützte die Feuerwehr beim Transport des Patienten von
der Einsatzstelle zum Rettungswagen und weiter in den 
Rettungshubschrauber. Hier mussten zusätzlich Sichtschutzmaßnahmen 
vorgenommen werden, da sich doch einige Schaulustige vor Ort 
eingefunden hatten.

Nachdem der Rettungshubschrauber sicher gestartet war, endete der 
Einsatz für die Feuerwehr nach etwa 90 Minuten.

Am Donnerstagvormittag wurde die Feuerwehr Breckerfeld dann erneut 
alarmiert.
Am Hansering konnte eine gestürzte Person ihre Wohnungstür nicht mehr
selbstständig öffnen und benötigte medizinische Hilfe.
Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld verschafften dem 
Rettungsdienst Zugang zu der Wohnung und unterstützten anschließend 
bei der Versorgung des Patienten.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Hendrik Binder
Telefon: 0151 223 588 38
E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

