Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Landeplatzsicherung für Rettungshubschrauber und Türöffnung

Breckerfeld

Datum: 10.09.2025/ Uhrzeit: 16:15 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: Am Eispalast/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungsdienst (RD)/ Rettungshubschrauber (RTH)/ Polizei/ Bericht (hb): Am Mittwochnachmittag wurde ein Rettungshubschrauber zur Straße Am Eispalast angefordert, nachdem eine Person eine Treppe hinuntergestürzt war. Zur Absicherung der Einsatzstelle wurde die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Breckerfeld alarmiert. Als geeigneter Landeplatz wurde der Parkplatz am nahegelegenen Windmühlencenter abgesperrt. Zusätzlich wurde während der Landung und des Starts der Verkehr im Bereich der Kreuzung Frankfurter Straße/ Windmühlenstraße mit Unterstützung der Polizei kurzzeitig gestoppt. Weiterhin unterstützte die Feuerwehr beim Transport des Patienten von der Einsatzstelle zum Rettungswagen und weiter in den Rettungshubschrauber. Hier mussten zusätzlich Sichtschutzmaßnahmen vorgenommen werden, da sich doch einige Schaulustige vor Ort eingefunden hatten. Nachdem der Rettungshubschrauber sicher gestartet war, endete der Einsatz für die Feuerwehr nach etwa 90 Minuten. Am Donnerstagvormittag wurde die Feuerwehr Breckerfeld dann erneut alarmiert. Am Hansering konnte eine gestürzte Person ihre Wohnungstür nicht mehr selbstständig öffnen und benötigte medizinische Hilfe. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld verschafften dem Rettungsdienst Zugang zu der Wohnung und unterstützten anschließend bei der Versorgung des Patienten. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld