PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Ölspur

Breckerfeld (ots)

Datum:		09.09.2025/
Uhrzeit:	09:41 Uhr/
Dauer:		ca. 120 Minuten/
Einsatzstelle:	L 528 Höhe "Grüne"/
Einheiten:	Löschgruppe Zurstraße/ Polizei/ 

Bericht (cs): Zu einer Ölspur auf der L 528 im Bereich "Grüne" wurde 
die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Breckerfeld am 
Dienstagmorgen alarmiert. Es handelte sich um ca. 500m verunreinigte 
Fahrbahn. Die Ölspur wurde abgestreut und Warnschilder aufgestellt. 
Der Einsatz für die ehrenamtlichen Kräfte endete nach rund zwei 
Stunden mit der Ankunft im Gerätehaus in Zurstraße.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressesprecherin
Claudia Schilling
Telefon: 0170 8542075
E-Mail: claudia.schilling@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Alle Meldungen Alle
  • 01.09.2025 – 20:53

    FW-EN: Vermeintliche Ölspur

    Breckerfeld (ots) - Datum: 31.08.2025/ Uhrzeit: 20:43 Uhr/ Dauer: ca. 20 Minuten/ Einsatzstelle: Hauptstraße/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Zu einer vermeintlichen Ölspur wurde die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld am Sonntagabend alarmiert. Die Erkundung vor Ort ergab, dass es sich nicht um Öl handelte und ein Einsatz der Feuerwehr nicht notwendig war. Die ehrenamtlichen Kameraden der Löschgruppe Zurstraße konnten somit wieder einrücken. Bereits ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 11:01

    FW-EN: Flächenbrand an der Ennepetalsperre

    Breckerfeld (ots) - Datum: 22.08.2025/ Uhrzeit: 22:25 Uhr/ Dauer: ca. 2,5 Stunden/ Einsatzstelle: Altena-Ennepe/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Feuerwehr Radevormwald/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb): Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem gemeldeten Feuerschein im Bereich Altena-Ennepe alarmiert. Dort brannte es auf etwa 200 Quadratmetern 60 Meter oberhalb des Rundweges der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren