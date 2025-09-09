Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Ölspur

Breckerfeld (ots)

Datum: 09.09.2025/ Uhrzeit: 09:41 Uhr/ Dauer: ca. 120 Minuten/ Einsatzstelle: L 528 Höhe "Grüne"/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Polizei/ Bericht (cs): Zu einer Ölspur auf der L 528 im Bereich "Grüne" wurde die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Breckerfeld am Dienstagmorgen alarmiert. Es handelte sich um ca. 500m verunreinigte Fahrbahn. Die Ölspur wurde abgestreut und Warnschilder aufgestellt. Der Einsatz für die ehrenamtlichen Kräfte endete nach rund zwei Stunden mit der Ankunft im Gerätehaus in Zurstraße.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell