POL-S: Autoscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Bad Cannstatt/-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat Donnerstagabend (09.10.2025) in der Wildunger Straße, der Waiblinger Straße und der Dr. Gotthilf-Schenkel-Straße bei mehreren Autos die Scheiben eingeschlagen. Ein Zeuge beobachtete gegen 22.00 Uhr wie ein Mann in einem silbernen Kleinwagen die Wildunger Straße entlangfuhr. Auf Höhe der Hausnummer sieben stieg er aus, schlug die Heckscheibe eines Seat ein und fuhr davon. Der Unbekannte hatte kurze Haare und trug ein T-Shirt und kurze Hosen. Alarmierte Polizeibeamte fanden auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Waiblinger Straße einen BMW und einen Nissan, bei denen ebenfalls die Heckscheiben eingeschlagen wurden. Weitere Zeugen bemerkten gegen 23.15 Uhr an der Dr. Gotthilf-Schenkel-Straße, wie ein unbekannter Mann aus einem silbernen Auto ausstieg und mit einem Baseballschläger auf einen Honda und zwei Mercedes einschlug. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde aus den Wagen nichts gestohlen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

