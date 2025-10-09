Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passantin angegriffen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend (06.10.2025) an der Stadtbahnhaltestelle Mühlsteg eine 55 Jahre alte Passantin angegriffen und leicht verletzt. Die 55-Jährige wartete gegen 18.00 Uhr an der Haltestelle, als der Unbekannte auf sie zukam und sie unvermittelt mit beiden Händen an den Schultern packte. Dann stieß er die Frau gegen ein Metallgeländer und flüchtete in unbekannte Richtung. Die 55-Jährige erstattete erst nach einem Arztbesuch Anzeige bei der Polizei. Von dem Unbekannten ist lediglich bekannt, dass er eine Kapuze oder Tücher über dem Kopf getragen haben soll und in einer unbekannten Sprache gesprochen haben soll. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell