Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brennende Müllcontainer - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache sind am Samstag (11.10.2025) zwei Müllcontainer an der Arminstraße in Brand geraten. Eine Zeugin bemerkte gegen 00.30 Uhr die zwei brennenden Papiermüllbehältnisse, die zwischen zwei Gebäuden abgestellt waren. Sie verständigte die Feuerwehr, die den Brand rasch löschen konnte. Durch die Hitze- und Rauchentwicklung wurden an den Gebäuden Teile der Fassade und auch ein Fenster beschädigt, wodurch ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

