PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brennende Müllcontainer - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache sind am Samstag (11.10.2025) zwei Müllcontainer an der Arminstraße in Brand geraten. Eine Zeugin bemerkte gegen 00.30 Uhr die zwei brennenden Papiermüllbehältnisse, die zwischen zwei Gebäuden abgestellt waren. Sie verständigte die Feuerwehr, die den Brand rasch löschen konnte. Durch die Hitze- und Rauchentwicklung wurden an den Gebäuden Teile der Fassade und auch ein Fenster beschädigt, wodurch ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 11.10.2025 – 08:50

    POL-S: Gestürzter Radfahrer - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Ost (ots) - Am Freitagnachmittag (10.10.2025) ist ein 63-jähriger Radfahrer mit einem Pedelec gestürzt und hat sich hierbei leicht verletzt. Gegen 17.25 Uhr testete ein 63 Jahre alter Mann das Pedelec eines Bekannten. Hierzu fuhr er mit dem Rad auf einen Parkplatz des städtischen Kinder- und Familienzentrums an der Landhausstraße, als er mutmaßlich aufgrund einer zu starken Bremsung zu Boden stürzte und ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 08:44

    POL-S: Brennender Pkw - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Am Samstag (11.10.2025) geriet in den frühen Morgenstunden in der Stuttgarter Innenstadt ein Pkw in Brand. Gegen 01.55 Uhr meldete ein Zeuge bei der Feuerwehr, dass ein an der Kreuzung Werastraße/Landhausstraße geparkter Pkw der Marke Mercedes-Benz brennen würde. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei hatten eine bislang unbekannte Frau und ein unbekannter Mann den Brand am ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 13:21

    POL-S: Streit eskaliert - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Ost (ots) - Ein Streit zwischen einem 42-Jährigen und einem 45-Jährigen ist am Mittwochmittag (08.10.2025) in der Gablenberger Hauptstraße eskaliert. Der 42 Jahre alte Mann parkte gegen 11.20 Uhr sein Auto vor Gebäude 111. Darüber entbrannte zunächst ein verbaler Streit mit dem 45-Jährigen, der letztlich in einer handfesten Auseinandersetzung mündete, bei der auch Beleidigungen und Drohungen gefallen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren