POL-S: Gestürzter Radfahrer - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Am Freitagnachmittag (10.10.2025) ist ein 63-jähriger Radfahrer mit einem Pedelec gestürzt und hat sich hierbei leicht verletzt. Gegen 17.25 Uhr testete ein 63 Jahre alter Mann das Pedelec eines Bekannten. Hierzu fuhr er mit dem Rad auf einen Parkplatz des städtischen Kinder- und Familienzentrums an der Landhausstraße, als er mutmaßlich aufgrund einer zu starken Bremsung zu Boden stürzte und sich im Gesicht leicht verletzte. Der 63-Jährige wurde anschließend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von zirka 200 Euro. Ob der Unfall im Zusammenhang mit einem neunjährigen Kind steht, welches auf dem dortigen Parkplatz mit einem City-Roller fuhr, steht im Fokus der polizeilichen Ermittlungen. Diesbezüglich werden Zeugen des Unfalls gebeten sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart zu melden.

