LPD-EF: Abschließende Pressemitteilung zum Einsatz der Landespolizeidirektion anlässlich der Versammlungen und Veranstaltungen zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2025

Erfurt (ots)

Die Landespolizeidirektion führte mit Kräften der Bereitschaftspolizei Thüringen, der Landespolizeiinspektionen, der Autobahnpolizeiinspektion und des Landeskriminalamtes Thüringen einen Einsatz zur Bewältigung der zahlreichen Versammlungen und Veranstaltungen zum Tag der Einheit durch.

Möglicherweise dem überaus schönen Wetter geschuldet, blieben die Teilnehmerzahlen teilweise weit hinter den Erwartungen der Versammlungsanmelder zurück.

In Gera nahmen ca. 100 Teilnehmer an einem Aufzug durch die Stadt unter dem Motto "Antifaschismus auf die Straße tragen" teil.

Beim Familienfest der AfD in Erfurt wurden ca. 320 Teilnehmer gezählt. An der Gegenversammlung unter dem Motto "Auf die Plätze" nahmen in der Spitze ca. 950 Personen teil.

In Altenburg wurden bei der Versammlung "Kundgebung für Frieden und Freiheit" ca. 800 Personen festgestellt. An einem Gegenprotest nahmen ca. 420 Personen teil.

An zwei Versammlungen im thüringisch-bayerischen Grenzort Mödlareuth nahmen am Deutschlandfest der AfD 100 und am Deutschlandfest der CSU 900 Personen teil.

Grundsätzlich konstatiert die Thüringer Polizei einen ruhigen Verlauf der Versammlungen und Veranstaltungen.

Es wurden trotzdem 7 Straftaten nach § 27 VersG, 2 Beleidigungen nach §185 StGB und eine Sachbeschädigung gem. §303 StGB Straftaten bei den Versammlungen in Erfurt registriert. Bei den Versammlungen im Bereich der Landespolizeiinspektion Gera wurden 4 Straftaten nach § 86a StGB und 7 Straftaten nach § 27 VersG angezeigt.

Darüber hinaus fanden landesweit eine Vielzahl von weiteren Veranstaltungen statt. Diese verliefen alle störungsfrei.

