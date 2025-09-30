Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Bundesweite Verkehrssicherheitsaktion "Licht-Test" 2025

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Regelmäßig zum 1. Oktober startet die bundesweite Aktion "Licht-Test", welche es bereits seit 1956 gibt.

Im Rahmen dieser Verkehrssicherheitsaktion führt die Thüringer Polizei im Monat Oktober zielgerichtete Verkehrskontrollen durch und überprüft die Funktionstüchtigkeit der Fahrzeugbeleuchtung.

Der Herbst ist da und es wird wieder dunkler - da zählt gute Sicht doppelt. Machen Sie mit beim Licht-Test. Dabei handelt es sich um einen deutschlandweiten Service, an dem sich zahlreiche Kfz-Meisterbetriebe im Oktober beteiligen. Diese prüfen kostenlos alle Lichter und beheben kleine Lichtmängel in der Regel sofort.

Autofahrer werden gebeten, ihre Fahrzeugbeleuchtung für die anstehende "dunkle Jahreszeit" zu überprüfen und so einen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit zu leisten.

Warum mitmachen?

- Defekte Beleuchtung bedeutet nicht nur schlechtere Sicht, sondern auch ein Sicherheitsrisiko (insbesondere bei Nebel, Regen und Dämmerung).

- Wer gut sieht und gesehen wird, fährt sicherer - für sich und andere.

- Beleuchtungssysteme moderner Fahrzeuge sind sehr komplex. Eine einfache Fehlfunktion oder falsche Einstellung können zu schlechterer Sicht führen.

Weitere Informationen zum Licht-Test und den teilnehmenden Werkstätten finden Sie hier: www.licht-test.de

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell