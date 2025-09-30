PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Bundesweite Verkehrssicherheitsaktion "Licht-Test" 2025

Erfurt (ots)

Regelmäßig zum 1. Oktober startet die bundesweite Aktion "Licht-Test", welche es bereits seit 1956 gibt.

Im Rahmen dieser Verkehrssicherheitsaktion führt die Thüringer Polizei im Monat Oktober zielgerichtete Verkehrskontrollen durch und überprüft die Funktionstüchtigkeit der Fahrzeugbeleuchtung.

Der Herbst ist da und es wird wieder dunkler - da zählt gute Sicht doppelt. Machen Sie mit beim Licht-Test. Dabei handelt es sich um einen deutschlandweiten Service, an dem sich zahlreiche Kfz-Meisterbetriebe im Oktober beteiligen. Diese prüfen kostenlos alle Lichter und beheben kleine Lichtmängel in der Regel sofort.

Autofahrer werden gebeten, ihre Fahrzeugbeleuchtung für die anstehende "dunkle Jahreszeit" zu überprüfen und so einen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit zu leisten.

Warum mitmachen?

   - Defekte Beleuchtung bedeutet nicht nur schlechtere Sicht, 
     sondern auch ein Sicherheitsrisiko (insbesondere bei Nebel, 
     Regen und Dämmerung).
   - Wer gut sieht und gesehen wird, fährt sicherer - für sich und 
     andere.
   - Beleuchtungssysteme moderner Fahrzeuge sind sehr komplex. Eine 
     einfache Fehlfunktion oder falsche Einstellung können zu 
     schlechterer Sicht führen.

Weitere Informationen zum Licht-Test und den teilnehmenden Werkstätten finden Sie hier: www.licht-test.de

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeidirektion
Pressestelle
Telefon: 0361 57431 5020
E-Mail: pressestelle.lpd@polizei.thueringen.de

Landeseinsatzzentrale
Telefon: 0361 / 662 700 777
http://www.polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell

