POL-LB: Kornwestheim: Parkrempler - Unbekannter Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Donnerstag (27.02.2025) touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen 16:05 Uhr einen in der Bahnhofstraße in Kornwestheim geparkten Opel im Bereich der Motorhaube. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 500 Euro zu kümmern. Ein unbekannter Zeuge hatte den Vorfall offenbar beobachtet und hinterließ am geparkten Opel einen Zettel mit dem Kennzeichen des möglichen unbekannten Fahrzeuglenkers. Der Zeuge wird gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

