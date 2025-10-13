Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 14-Jährige sexuell missbraucht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend (10.10.2025) ein 14 Jahre altes Mädchen am Charlottenplatz sexuell missbraucht. Der Mann soll die 14-Jährige gegen 21.15 Uhr in die dortige Toilettenanlage gedrückt und sexuelle Handlungen an ihr durchgeführt haben. Anschließend flüchtete er und ließ die Jugendliche zurück. Der Mann war etwa 25 bis 30 Jahre alt und hatte schwarze, lockige, schulterlange Haare sowie einen Vollbart. Er hatte links und rechts an der Unterlippe Piercings und trug ein schwarzes T-Shirt, weiße Jeans, weiße Turnschuhe und eine grün-schwarze Jacke, die er um die Hüfte gebunden hatte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

