PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 14-Jährige sexuell missbraucht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend (10.10.2025) ein 14 Jahre altes Mädchen am Charlottenplatz sexuell missbraucht. Der Mann soll die 14-Jährige gegen 21.15 Uhr in die dortige Toilettenanlage gedrückt und sexuelle Handlungen an ihr durchgeführt haben. Anschließend flüchtete er und ließ die Jugendliche zurück. Der Mann war etwa 25 bis 30 Jahre alt und hatte schwarze, lockige, schulterlange Haare sowie einen Vollbart. Er hatte links und rechts an der Unterlippe Piercings und trug ein schwarzes T-Shirt, weiße Jeans, weiße Turnschuhe und eine grün-schwarze Jacke, die er um die Hüfte gebunden hatte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 13:17

    POL-S: Vorläufige Abschlussbilanz der Polizei zum 178. Cannstatter Volksfest

    Stuttgart- Bad Cannstatt (ots) - Eine positive Bilanz ziehen Innenminister Thomas Strobl und das Polizeipräsidium Stuttgart aus dem bisherigen Verlauf des diesjährigen 178. Cannstatter Volksfestes, das am Sonntag (12. Oktober 2025) zu Ende geht. "Jahr für Jahr zieht das Cannstatter Volksfest Millionen von Besucherinnen und Besuchern an, die hier ganz überwiegend ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 10:41

    POL-S: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Vaihingen (ots) - Ein unbekannter Mann ist in der Nacht zum Sonntag (12.10.2025) in Vaihingen als Exhibitionist aufgetreten. Eine 29-Jährige befand sich gegen 00.10 Uhr auf einem Feldweg parallel zum Gräfin-von-Linden-Weg, als ihr ein Mann entgegenlief und sie zu sexuellen Handlungen aufforderte. Währenddessen öffnete er seinen wadenlangen dunklen Mantel und zeigte sein Glied vor. Der Mann soll 50 bis 60 ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 10:39

    POL-S: Pkw contra Stadtbahn

    Stuttgart-West (ots) - Beim Zusammenstoß eines Mercedes und einer Stadtbahn der Linie U9 am Samstag (11.10.2025) entstand Sachschaden von rund 60.000 Euro. Der 61-jährige Mercedesfahrer befuhr gegen 12.18 Uhr die Schloßstraße in Richtung Bebelstraße und bog ersten Ermittlungen zufolge verbotswidrig nach links in die Silberburgstraße ab. Dabei stieß er mit einer Stadtbahn der Linie U9 zusammen, die in gleicher Richtung unterwegs war. Verletzt wurde niemand. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren