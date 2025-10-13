PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Unfall in der Neckarstraße ist am Sonntagnachmittag (12.10.2025) eine 41 Jahre alte VW-Fahrerin mit einer Stadtbahn der Linie U11 zusammengestoßen. Die 41-Jährige war gegen 16.30 Uhr mit ihrem VW Richtung Heinrich-Baumann-Straße unterwegs und wollte offenbar nach links Richtung Sedanstraße abbiegen. Hierbei missachtete sie ersten Erkenntnissen zufolge das Rotlicht. Bei der Gleisüberquerung streifte sie daher die Stadtbahn der Linie U11, die in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war, stieß gegen einen Ampelmast und kam auf den Gleisen schließlich zum Stehen. Sowohl die 41-Jährige, als auch ihre 50 Jahre alte Beifahrerin und zwei sieben und 9 Jahre alte Kinder konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 12.500 Euro.

