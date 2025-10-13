Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Verkehrskontrolle - Marihuana beschlagnahmt

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am späten Freitagabend (10.10.2025) in der Hackstraße einen 22-jährigen E-Scooter Fahrer kontrolliert, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Der 22-Jährige war gegen 23.35 Uhr in der Talstraße mit seinem E-Scooter unterwegs. Als ihn Polizeibeamte ihn kontrollieren wollten, versuchte er zu flüchten. Die Beamten nahmen ihn kurz darauf an der Haltestelle Raitelsberg fest. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten über 400 Gramm Marihuana. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den 22-Jährigen wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell