Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind zwischen Donnerstag (09.10.2025) und Samstag (11.10.2025) in Wohnungen an der Alemannenstraße und dem Kaulbachweg eingebrochen. Im Kaulbachweg schlugen die Einbrecher am Samstag zwischen 01.00 Uhr und 10.45 Uhr die Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. Dort durchsuchten sie sämtliche Zimmer bevor sie mit Beute im Wert von mehreren Tausend Euro flüchteten. In der Alemannenstraße verschafften sich die Täter mit einem noch unbekanntem Werkzeug Zutritt zu der Wohnung. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr und Freitag (10.10.2025), 13.45 Uhr. Die Täter machten an dieser Adresse ersten Erkenntnissen zufolge keine Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

