Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verkehrsunfall auf dem Radweg, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Radweg entlang der Schutter, in Richtung Friesenheim, sind die Beamten des Polizeireviers Lahr nun auf der Suche nach Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrradfahrer und ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer waren am Montag gegen 20:20 Uhr auf dem Radweg in selber Richtung unterwegs, als der Radler auf Höhe der Kruttenaustraße offenbar ohne sich bemerkbar zu machen nach rechts abbog. Der auf derselben Höhe fahrende 16-Jährige musste eigenen Angaben zufolge stark bremsen und ausweichen, wodurch er die Kontrolle verlor und stürzte. Der von ihm als dunkel gekleidete Mann mit dunkler Haut beschriebene Radfahrer soll sich im Anschluss ohne anzuhalten aus dem Staub gemacht haben. Zeugenhinweise zu dem Vorfall oder dem gesuchten Radler nehmen die Beamten unter der Telefonnummer: 07821 277-0 entgegen. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
  • 30.09.2025 – 10:24

    POL-OG: Mahlberg, A5 - Sperrung nach Unfall, 3. Nachtragsmeldung

    Mahlberg, A5 (ots) - Nach dem schweren Unfall auf der A5 am Montagmittag, ist der mutmaßliche Unfallverursacher am Abend seinen Verletzungen in einer Klinik erlegen. Die beiden 76 und 77 Jahre alten Insassen des Ford befinden sich weiterhin mit ihren schweren, zum Teil lebensgefährlichen Verletzungen in medizinischer Versorgung in Kliniken. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mercedes-Fahrer auf der rechten Spur in ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 10:22

    POL-OG: Seelbach - Kollision mit E-Scooter

    Seelbach (ots) - Die Kollision zwischen einer Renault-Fahrerin und einem E-Scooter-Fahrer führte am Montag zu leichten Verletzungen des 27 Jahre alten Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs und einem geringen Sachschaden. Die 75 Jahre alte Autofahrerin war gegen 15:20 Uhr auf der 'Bertoldstraße' unterwegs. Der 27-Jährige befuhr zeitgleich die 'Hindenburgstraße', als es ersten Ermittlungen zufolge aufgrund einer ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 10:21

    POL-OG: Gernsbach - Trickdiebstahl

    Gernsbach (ots) - In der Gottlieb-Klumpp-Straße-Straße wurde ein Mann am Montag Opfer eines Trickdiebstahls. Ein als etwa 60 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und mit kurzen grauen Haaren beschriebener Mann sprach den Senior gegen 11:30 Uhr an und bat ihn, Geld zu wechseln. Als dieser in seinem Geldbeutel nach den gewünschten Münzen suchte, entwendete der Unbekannte zunächst unbemerkt mehrere Scheine aus dem Portemonnaie. Zu Hause angekommen bemerkte der Senior den ...

    mehr
