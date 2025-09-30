Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verkehrsunfall auf dem Radweg, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Radweg entlang der Schutter, in Richtung Friesenheim, sind die Beamten des Polizeireviers Lahr nun auf der Suche nach Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrradfahrer und ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer waren am Montag gegen 20:20 Uhr auf dem Radweg in selber Richtung unterwegs, als der Radler auf Höhe der Kruttenaustraße offenbar ohne sich bemerkbar zu machen nach rechts abbog. Der auf derselben Höhe fahrende 16-Jährige musste eigenen Angaben zufolge stark bremsen und ausweichen, wodurch er die Kontrolle verlor und stürzte. Der von ihm als dunkel gekleidete Mann mit dunkler Haut beschriebene Radfahrer soll sich im Anschluss ohne anzuhalten aus dem Staub gemacht haben. Zeugenhinweise zu dem Vorfall oder dem gesuchten Radler nehmen die Beamten unter der Telefonnummer: 07821 277-0 entgegen. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell