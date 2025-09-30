Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Kollision mit E-Scooter

Seelbach (ots)

Die Kollision zwischen einer Renault-Fahrerin und einem E-Scooter-Fahrer führte am Montag zu leichten Verletzungen des 27 Jahre alten Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs und einem geringen Sachschaden. Die 75 Jahre alte Autofahrerin war gegen 15:20 Uhr auf der 'Bertoldstraße' unterwegs. Der 27-Jährige befuhr zeitgleich die 'Hindenburgstraße', als es ersten Ermittlungen zufolge aufgrund einer Vorfahrtsverletzung von Seiten der Mittsiebzigerin im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam der 27-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Weil er an seinem E-Scooter Kennzeichen aus dem Vorjahr angebracht hatte und keine aktuelle Versicherung nachweisen konnte, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen des Gebrauchs eines Fahrzeugs ohne Haftpflichtversicherung. /ma

