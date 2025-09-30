Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lauf - Einbruch

Zeugen gesucht

Lauf - Einbruch (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Sonntagmittag und Montagmittag in ein Haus in der Straße "Westtangente" eingestiegen. Offenbar hebelten die ungebetenen Besucher zwischen 13 Uhr am Sonntag und Montag, 13:45 Uhr unerkannt ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes, wo sie mehrere Schränke durchwühlten. Was genau entwendet wurde ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer 07841 70660 um Kontaktaufnahme gebeten.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell