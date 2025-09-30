PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lauf - Einbruch
Zeugen gesucht

Lauf - Einbruch (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Sonntagmittag und Montagmittag in ein Haus in der Straße "Westtangente" eingestiegen. Offenbar hebelten die ungebetenen Besucher zwischen 13 Uhr am Sonntag und Montag, 13:45 Uhr unerkannt ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes, wo sie mehrere Schränke durchwühlten. Was genau entwendet wurde ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer 07841 70660 um Kontaktaufnahme gebeten.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 08:39

    POL-OG: Oberkirch, Nußbach - Mit Fahrrad kollidiert

    Oberkirch, Nußbach (ots) - Ein leicht verletzter Velolenker war nach einem Verkehrsunfall am frühen Montagabend in der Renchtalstraße zu beklagen. Nach derzeitigem Sachstand war eine 81-jährige Golf-Fahrerin kurz vor 18 Uhr aus Richtung Oberkirch kommend in Richtung Bundesstraße unterwegs, als sie den ebenfalls dort befindlichen 27-Jährigen auf seinem Fahrrad übersehen haben soll und mit ihm kollidierte. Die Höhe ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 17:56

    POL-OG: POL-OG: Mahlberg, A5 - Sperrung nach Unfall, 2. Nachtragsmeldung

    POL-OG: Mahlberg, A5 (ots) - Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Ford-Fahrer am Montagnachmittag von der Tank und Rastanlage Mahlberg auf die Nordfahrbahn der Autobahn A5 einfahren. Ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer kam auf Höhe des Beschleunigungsstreifens nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Ford. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrzeuglenker ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 16:33

    POL-OG: Schutterwald - Dachstuhl in Vollbrand -Nachtragsmeldung-

    Schutterwald (ots) - Ein 45 Jahre alter Mann steht im Verdacht, für den Brand am Sonntagmorgen in der Vogesenstraße verantwortlich zu sein. Die Beamten der Kriminalpolizei haben gegen ihn Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet. Das Motiv des Verdächtigen dürfte mutmaßlich in einer psychischen Erkrankung zu suchen sein. Der 45-Jährige ist nach Ausbruch des Brandes zunächst geflüchtet, stellte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren