POL-OG: Schutterwald - Dachstuhl in Vollbrand -Nachtragsmeldung-

Schutterwald (ots)

Ein 45 Jahre alter Mann steht im Verdacht, für den Brand am Sonntagmorgen in der Vogesenstraße verantwortlich zu sein. Die Beamten der Kriminalpolizei haben gegen ihn Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet. Das Motiv des Verdächtigen dürfte mutmaßlich in einer psychischen Erkrankung zu suchen sein. Der 45-Jährige ist nach Ausbruch des Brandes zunächst geflüchtet, stellte sich aber gegen Mittag selbständig bei der Polizei. Er hatte leichte Brandverletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Weitere Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt, obwohl sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs noch Personen im Gebäude befunden haben. Die Dachgeschosswohnung wurde durch den Brand komplett zerstört, auch die darunterliegenden Wohnungen wurden durch die Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen und sind derzeit nicht bewohnbar. Die Staatsanwaltschaft Offenburg stellte den Antrag auf eine einstweilige Unterbringung des dringend Tatverdächtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus. Bei der richterlichen Vorführung des Mannes am Montagnachmittag beim Amtsgericht Offenburg folgte der Ermittlungsrichter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, weshalb der deutsche Staatsangehörige in eine psychiatrische Einrichtung gebracht wurde.

Pressemitteilung vom 28.09.2025, 12:10 Uhr

Schutterwald - Dachstuhl in Vollbrand

Offenburg Am Sonntagmorgen gegen 9:45 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle ein Brand in der Vogesenstraße in Schutterwald gemeldet. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, stand das Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses bereits in Vollbrand. Glücklicherweise konnten alle Personen rechtzeitig das Gebäude verlassen. Nach knapp zwei Stunden hatte die Feuerwehr den Brand vollständig gelöscht. Der Sachschaden wird auf mindestens 400.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Offenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

