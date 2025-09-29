Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Streitigkeiten

Rastatt (ots)

Zu einer Freiheitsberaubung und einer Körperverletzung soll es in der Nacht zum Sonntag in der Lindenallee gekommen sein. Nach vorangegangenen Streitigkeiten eines polizeibekannten 20-Jährigen mit seiner 20-jährigen Bekannten, soll der Heranwachsende die junge Frau auf der Straße zu Boden gebracht und im Anschluss leicht verletzt haben. Ob es in der Folge auch zu einer Freiheitsberaubung kam ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. /vo

