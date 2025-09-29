PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Tatverdächtige nach Aufbruch eines Altkleidercontainers festgenommen

Oberkirch (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen zwei Tatverdächtige im Bereich der Appenweierer Straße die Sicherung eines Altkleidercontainers auf. Anschließend entwendeten sie mehrere Kleidungsstücke. Die 21 und 26 Jahre alten Beschuldigten konnten nach einem Zeugenhinweis durch Polizeibeamten noch am Tatort auf frischer Tat festgenommen werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen des Polizeirevier Achern/Oberkirch dauern weiterhin an.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

