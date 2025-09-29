Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Sachbeschädigung

Zeugen gesucht

Gernsbach (ots)

Die Polizei in Gernsbach sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung in der Zeit von Freitag bis Montagmorgen im Baustellenbereich an der Ortsausfahrt Gernsbach machen können. Bisher unbekannte Täter warfen beide mobile Baustellenampeln über die angrenzende Schutzplanke. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Wer Angaben zu dem Vorfall geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 07224 3663 bei der Polizei melden. /vo

